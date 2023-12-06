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Зеленский подписал закон о повышении налога на прибыль банков: сколько получит бюджет

Украина, Среда 06 декабря 2023 13:45
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Зеленский подписал закон о повышении налога на прибыль банков: сколько получит бюджет Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налога с банков. Налог на прибыль будет увеличен с 18% до 50% уже в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу проекта 9656-д на сайте Рады.

Налог на прибыль банков

Верховная рада приняла этот закон во втором чтении 21 ноября. Как сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк, по настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст ко втором чтению был изменен: налог на прибыль за 2023 год будет 50%; в последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

"По расчетам Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Далее это 6-7 млрд гривен", - сообщил Железняк.

В этот же законопроект добавили нормы о том, что продлевается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

Изъятие прибыли банков

В октябре Верховная рада приняла за основу проект закона об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18% до 36% в 2024-2025 годах.

В проекте госбюджета на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога.

По данным НБУ, за январь-сентябрь года чистая прибыль банков Украины достигла 109,9 млрд гривен.

Национальный банк фактически поддержал этот законопроект. Сами банки также не выражали несогласия. Глава НБУ Андрей Пышный на встрече с руководителями 30 крупнейших банков поблагодарил банкиров "за взвешенную и мудрую позицию по вопросу налогообложения доходов, за то, что с пониманием отнеслись к решению увеличить налог".

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