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ПриватБанк получил рекордную прибыль за прошлый год

Украина, Среда 24 января 2024 10:56
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ПриватБанк получил рекордную прибыль за прошлый год Фото: ПриватБанк получил 37,8 млрд гривен прибыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен. Это на 25% больше, чем в 2022 году.

Об этом заявил Герхард Бьош, председатель правления ПриватБанка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции банка.

По его словам, прибыль до налогообложения выросла в два раза до 72,8 млрд гривен.

Бьош напомнил, что по новому закону банк уплатит значительно больше налога на прибыль - 26,8 млрд гривен (в прошлом году - 5 млрд гривен).

ПриватБанк получил рекордную прибыль за прошлый год

Согласно презентации, на конец 2023 года в банке было 18,35 млн клиентов физических лиц и 875 тысяч бизнес-клиентов.

ПриватБанк получил рекордную прибыль за прошлый год

"ПриватБанк" залатит в виде дивидендов в госбюджет 80% прибыли за 2023 год.

Напомним, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд гривен. Это на 4,80 млрд гривен меньше, чем в 2021 году (35,05 млрд гривен).

ПриватБанк традиционно возглавляет рейтинг банков Украины по уровню прибыли.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. В последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

По расчетам Минфина, это принесет бюджету только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Дальше это будет 6-7 млрд гривен в год.

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