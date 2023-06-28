Банковскую карту можно получить по почте: в Приват24 добавили новую функцию

Новую пластиковую карту ПриватБанка теперь можно заказать у Приват24. Получить карту можно будет "Новой почтой".

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу ПриватБанка .

"Приват24 в обновленной версии добавил обновленную возможность по перевыпуску карт - теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карточку с доставкой по Украине в отделение и почтоматы "Новой почты", - говорится в сообщении.

Банковские карты в Украине

По данным НБУ, количество активных платежных карт за I квартал 2023 года выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

В июне государственный ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.