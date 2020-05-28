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ПриватБанк виявив підробку документів у справі про 250 млн доларів Суркісів

Новини » Економіка     28.05.2020 - 17:19
ПриватБанк виявив підробку документів у справі про 250 млн доларів Суркісів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підписи від імені офшорів Суркісів були поставлені не тими людьми

Державний "ПриватБанк" звернувся із заявою в Державну виконавчу службу про підробку документів у справі про депозити на 250 млн доларів сім'ї Суркісів. Також банк направить відповідну заяву в правоохоронні органи.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, у банку виникли підозри щодо автентичності підписів директорів компаній, на які були оформлені депозити.

Мова йде про заяви від імені позивачів CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP.

"ПриватБанк" звернувся в спеціалізований заклад з проведення почеркознавчої експертизи підписів, за результатами якої встановлено, що підписи від імені директорів компаній виконані іншою особою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з постановою Печерського районного суду м. Києва, "ПриватБанк" має примусово виплатити компаніям, пов'язаним з сім'єю Суркісів, більше 250 млн доларів за депозитними договорами, які були припинені в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обмінені на акції додаткової емісії ПриватБанку при націоналізації (bail in).

Відзначимо, "ПриватБанк" звернувся до суду із заявами про повернення 407 млн грн, стягнутих у 2018 судом на користь сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів про процедуру bail-in.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанкСуркис
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