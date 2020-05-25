ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПриватБанк має намір повернути 400 млн грн, стягнутих судом на користь Суркісів

Новини » Економіка     25.05.2020 - 13:22
ПриватБанк має намір повернути 400 млн грн, стягнутих судом на користь Суркісів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

ПриватБанку повинні повернути гроші, оскільки Ігор Суркіс визнав себе особою, пов'язаною з Ігорем Коломойським

Державний "ПриватБанк" звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд із двома заявами. Банк хоче повернути 407 млн грн, стягнутих у 2018 судом на користь сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

Як наголошується в повідомленні, це заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанов суду у справах за позовами ПАТ "А-Банк" та ТОВ ФК "Динамо Київ", належать сім'ї Суркісів. Згідно з цими постановами з "ПриватБанку" було стягнуто майже 407 млн грн ще в 2018 році.

Підставою для подачі заяв стали встановлені "ПриватБанком" обставини, що сам Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським в медіагрупі "1+1". Таке підтвердження міститься в позові Суркіса, який був поданий співвласником А-Банку в кінці минулого року до суду в Лондоні. Це є однією з підстав для висновку про його зв'язки з ПриватБанком.

У "ПриватБанку" відзначають, що обставина володіння і розпорядження часткою в телеканалі "1+1" спростовувалася і спростовується Суркісом і пов'язаними з родиною Суркісів компаніями в Україні. Українські суди задовольнили позови А-Банку і ФК "Динамо" Київ", серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку в медіагрупі "1+1".

"ПриватБанк" вважає, що рішення у справах А-Банку і ФК "Динамо Київ" повинні бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Також з цих обставин повинно бути підтверджено законність визначення Ігоря Суркіса пов'язаною з "ПриватБанком" особою.

Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів про процедуру bail-in.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив річний звіт і розподілив чистий прибуток державного ПриватБанку за 2019 рік.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанкСуркисІгор Коломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся