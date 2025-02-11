Не для всех. ПриватБанк назвал условия, при которых нужно актуализировать данные

Актуализировать свои данные отделениях или через сайт банка должны не все клиенты ПриватБанка. Это необходимо для узкого круга клиентов, которые, например, превысили лимиты по банковским операциям.

"Никаких дополнительных процедур по получению актуализированных данных клиентов пока банк не проводит", - сказал в ответ на вопрос РБК-Украина во время пресс-конференции о результатах работы банка в 2024 году

Топ-менеджер банка добавил, что все клиенты должны проводить актуализацию своих данных каждые 5 лет или в случае, когда эти данные изменились или банк сам обратился к клиенту с такой просьбой.

"Если не наступила дата актуализации, банк пытается сделать жизнь клиентов максимально спокойной и не требует дополнительных (уточнений от клиента - ред.). Сейчас мы активно общаемся только с тем сегментом клиентов, которые, возможно, достигли лимитов и могут предоставить определенные объяснения о своих финансовых возможностях, чтобы расширить горизонт использования своих денег и услуг ПриватБанка", - добавил Антон Разумный.

Напомним, что в начале февраля в сети Интернет была распространена информация о том, что якобы ПриватБанк обратил внимание клиентов на необходимость актуализации личных данных, что является обязательным условием обслуживания. Сообщалось, если клиенты не обновят свои данные, банк временно заблокирует их счета.