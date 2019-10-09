Державний ПриватБанк отримав рекордний прибуток

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк отримав понад 1 млрд доларів прибутку

Чистий прибуток націоналізованого "ПриватБанку" за 9 місяців 2019 року склав 27,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, це є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.

За даними прес-служби, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 становить 13,3 грн, чистий процентний дохід становить 14,7 грн.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн. Банк перерахував до держбюджету 90% прибутку за минулий рік - 11,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, комісійні доходи націоналізованого "ПриватБанку" за 2018 рік склали 19,59 млрд грн, що на 49% більше, ніж роком раніше. Кількість активних роздрібних клієнтів банку за рік збільшилася на 9,5% до 14,9 млн осіб. Загальна сума комісій в роздрібному бізнесі становить 10,7 млрд грн, що на 19% більше, ніж роком раніше. Таким чином, активний клієнт "Приватбанку" в середньому заплатив за минулий рік 720 грн комісій.