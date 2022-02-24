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Як працюватимуть банки в умовах воєнного стану: НБУ ухвалив рішення

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 10:02
Як працюватимуть банки в умовах воєнного стану: НБУ ухвалив рішення Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу.

Він відзначив, що банки відкриваються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.

"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів 100 тисяч в день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас",- сказав він.

Водночас забороняється видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві, у режимі воєнного стану.

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