ПриватБанк оприлюднив графік роботи відділень на свята

Найбільший український банк, державний "ПриватБанк" оприлюднив графік роботи наприкінці квітня - початку травня. Графік розміщений на сторінці банку у Facebook.

Згідно з графіком, відділення працюватимуть:

27.04 - режим роботи скорочений на 1 годину;

28-29.04 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні;

30.04 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні, закриваються на 1 годину раніше;

01.05 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні;

08.05 - режим роботи скорочений на 1 годину;

09.05 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні;

11.05 - режим роботи скорочений на 1 годину.

У "ПриватБанку" також нагадали, що інтернет-банк Приват24, термінали та банкомати працюють цілодобово у будь-який день.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році, згідно з яким, дні роботи української банківської системи переносяться з: вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня; вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Таким чином, наприкінці квітня - початку наприкінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.