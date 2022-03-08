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ПриватБанк почав виплачувати 6500 гривень через єПідтримку тим, хто втратив дохід через війну

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Україна, Вівторок 08 березня 2022 11:10
ПриватБанк почав виплачувати 6500 гривень через єПідтримку тим, хто втратив дохід через війну Фото: ПриватБанк почав виплачувати 6,5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Допомога 6500 гривень тим, хто втратив дохід через війну, вже доступна на картках єПідтримка ПриватБанку. Кошти зараховуються на ту ж саму картку, що і 1000 гривень за вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, допомога надаватиметься в рамках програми єПідтримка. Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток "Дія". Зарахування відбудеться на картку єПідтримка.

Якщо клієнт вже користується такою карткою за програмою допомоги вакцинованим громадянам, картка єПідтримка у додатку Дія підтягнеться автоматично при оформленні заявки на допомогу за втратою доходу.

Якщо ж клієнт ще не користувався карткою єПідтримка, відкрити ії можна за кілька кліків у мобільному додатку Приват24: вкладка "Гаманець" - меню "Додати" - картка єПідтримка. Для подання заявки на допомогу треба лише перейти за посиланням у додаток Дія. Кошти з карток єПідтримка можна витрачати для оплати будь яких товарів та послуг на території України та переказувати з них кошти на інші картки та рахунки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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