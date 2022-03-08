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ПриватБанк начал выплачивать 6500 гривен через єПідтримку тем, кто потерял доход из-за войны

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Украина, Вторник 08 марта 2022 11:10
ПриватБанк начал выплачивать 6500 гривен через єПідтримку тем, кто потерял доход из-за войны Фото: ПриватБанк начал выплачивать 6,5 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Помощь 6500 гривен тем, кто потерял доход из-за войны, уже доступна на карточках єПідтримка ПриватБанка. Средства зачисляются на ту же карточку, что и 1000 гривен за вакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, помощь будет оказываться в рамках программы через єПідтримку. Для получения средств необходимо подать запрос через мобильное приложение Дія. Зачисление будет на карту єПідтримка.

Если клиент уже пользуется такой картой по программе помощи вакцинированным гражданам, карта єПідтримка в приложении Дія подтянется автоматически при оформлении заявки на помощь по потере дохода.

Если же клиент еще не пользовался картой поддержка, открыть ее можно за несколько кликов в мобильном приложении Приват24: вкладка "кошелек" - меню "Добавить" - карта поддержка. Для подачи заявки на помощь нужно только перейти по ссылке в приложение действие. Средства с карт єПідтримка можно тратить для оплаты любых товаров и услуг на территории Украины и переводить с них средства на другие карты и счета.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о предоставлении в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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