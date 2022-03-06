ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд виділив 21 млрд гривень на виплату 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу через війну

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 13:23
Уряд виділив 21 млрд гривень на виплату 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу через війну Фото: усі, хто втратив роботу через війну, отримають по 6,5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 04 березня 2022 р. № 199, розміщену на Урядовому порталі.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень.

Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам - підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

  • перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням ДСНС;
  • подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;
  • не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Для визначення застрахованих осіб, яким надається допомога, використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України.

"Протягом одного робочого дня з дня визначення території, на якій проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Вторгнення Росії до України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати