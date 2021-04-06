Рейтинг прибутковості банків: скільки фінустанови заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг по прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 1,310 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 759 млн гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 676 млн гривень та банки з іноземним капіталом Універсал банк - 472 млн гривень і Альфа-Банк - 427 млн гривень.

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 6,562 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 71 млн гривень.