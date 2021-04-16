АМКУ розпочав справи проти ПриватБанку та Ощадбанку через комісії для торговців
Антимонопольний комітет України розпочав справи проти Приватбанку та Ощадбанк за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу (безготівкових розрахунків в торгівельних мережах). У АМКУ вважають, що державні банки встановлювали завищені комісії.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Як зазначається в повідомленні, АМКУ вже певний час проводить дослідження ринку еквайрингових послуг, в тому числі - в частині встановлення розміру однієї зі складових цих послуг - ставки інтерчендж.
У АМКУ нагадали, що торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.
У свою чергу банки-еквайри оплачують банкам-емітентам (випускають платіжні картки) міжбанківську комісію - інтерчендж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами. Усю суму такої комісії отримує банк-емітент
"Якщо банк-емітент та банк-еквайр - один і той самий банк, при розрахунках не проходить міжбанківська операція, а тому не виникає підстав включати до тарифу з еквайрингу комісійну винагороду інтерчендж", - зазначається в повідомленні.
За даними АМКУ, протягом 2018-2020 років послуги еквайрингу надавали близько 30 банків, тобто вітчизняний ринок є потенційно конкурентним. Однак, саме ПриватБанк та Ощадбанк мають можливість надавати послуги еквайрингу з територіальним покриттям по Україні у повному обсязі. Відтак, найбільші торговці зазвичай обирають послуги одного чи одразу двох цих банків.
У АМКУ вважають, що Ощадбанк та ПриватБанк встановлювали завищені комісії за операціями, які не несуть витрати на інтерчендж.
"Тобто, за відсутності необхідності сплачувати інтерчендж, банк-еквайр не змінював розмір комісії за еквайринг. Відповідно, торговець сплачував однаковий розмір комісії, незалежно від наповнення послуги. Вказане мало наслідком встановлення завищених тарифів за послуги, які здійснюються в межах однієї банківської установи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари і послуги пластиковими картами.
Комісія інтерчейндж установлюється платіжною системою. Цю комісію сплачує банк, який обслуговує pos-термінал торговця на користь банка, який випустив картку. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених pos-терміналів. Комісія інтерчейндж є однією зі складових еквайрингової комісії.
Нагадаємо, платіжні системи та банки готові поступово знижувати міжбанківські комісії. Водночас Національний банк проти втручання в ринкову ситуацію.
Як повідомляло РБК-Україна, загальна кількість операцій з використанням платіжних карток українських банків за 2020 рік становила 5 997,1 млн шт., а їх сума - 3 957,3 млрд грн. У порівнянні з 2019 роком кількість операцій зросла на 18,6%, а сума - на 10,6%.