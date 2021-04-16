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АМКУ розпочав справи проти ПриватБанку та Ощадбанку через комісії для торговців

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 13:35
АМКУ розпочав справи проти ПриватБанку та Ощадбанку через комісії для торговців Фото: Антимонопольний комітет України вирішив втрутися в ситуацію на ринку еквайрингу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Антимонопольний комітет України розпочав справи проти Приватбанку та Ощадбанк за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу (безготівкових розрахунків в торгівельних мережах). У АМКУ вважають, що державні банки встановлювали завищені комісії.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначається в повідомленні, АМКУ вже певний час проводить дослідження ринку еквайрингових послуг, в тому числі - в частині встановлення розміру однієї зі складових цих послуг - ставки інтерчендж.

У АМКУ нагадали, що торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.

У свою чергу банки-еквайри оплачують банкам-емітентам (випускають платіжні картки) міжбанківську комісію - інтерчендж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами. Усю суму такої комісії отримує банк-емітент

"Якщо банк-емітент та банк-еквайр - один і той самий банк, при розрахунках не проходить міжбанківська операція, а тому не виникає підстав включати до тарифу з еквайрингу комісійну винагороду інтерчендж", - зазначається в повідомленні.

За даними АМКУ, протягом 2018-2020 років послуги еквайрингу надавали близько 30 банків, тобто вітчизняний ринок є потенційно конкурентним. Однак, саме ПриватБанк та Ощадбанк мають можливість надавати послуги еквайрингу з територіальним покриттям по Україні у повному обсязі. Відтак, найбільші торговці зазвичай обирають послуги одного чи одразу двох цих банків.

У АМКУ вважають, що Ощадбанк та ПриватБанк встановлювали завищені комісії за операціями, які не несуть витрати на інтерчендж.

"Тобто, за відсутності необхідності сплачувати інтерчендж, банк-еквайр не змінював розмір комісії за еквайринг. Відповідно, торговець сплачував однаковий розмір комісії, незалежно від наповнення послуги. Вказане мало наслідком встановлення завищених тарифів за послуги, які здійснюються в межах однієї банківської установи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари і послуги пластиковими картами.

Комісія інтерчейндж установлюється платіжною системою. Цю комісію сплачує банк, який обслуговує pos-термінал торговця на користь банка, який випустив картку. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених pos-терміналів. Комісія інтерчейндж є однією зі складових еквайрингової комісії.

Нагадаємо, платіжні системи та банки готові поступово знижувати міжбанківські комісії. Водночас Національний банк проти втручання в ринкову ситуацію.

Як повідомляло РБК-Україна, загальна кількість операцій з використанням платіжних карток українських банків за 2020 рік становила 5 997,1 млн шт., а їх сума - 3 957,3 млрд грн. У порівнянні з 2019 роком кількість операцій зросла на 18,6%, а сума - на 10,6%.

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