У Приват24 з'явилася нова функція - інтеграція з платіжною системою Payoneer

ПриватБанк та платіжна система Payoneer запустили інтеграцію в Приват24. Це допоможе швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку (мобільний та web).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Як зазначили в прес-службі, інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості:

Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;

Вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі ONLINE для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;

Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги;

Інший курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Як зазначили в прес-службі банку, на сьогоднішній день ПриватБанк обслуговує більше ніж 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф ІТ-експерт з пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну.

Payoneer - платіжна система, що надає фінансові послуги та денежні онлайн-переводи. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard.