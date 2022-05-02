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У Приват24 з'явилася нова функція - інтеграція з платіжною системою Payoneer

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 10:25
У Приват24 з'явилася нова функція - інтеграція з платіжною системою Payoneer Фото: у Приват24 з'явилася інтеграція з платіжною системою Payoneer (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк та платіжна система Payoneer запустили інтеграцію в Приват24. Це допоможе швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку (мобільний та web).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості:

  • Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;
  • Вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі ONLINE для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;
  • Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги;
  • Інший курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Як зазначили в прес-службі банку, на сьогоднішній день ПриватБанк обслуговує більше ніж 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф ІТ-експерт з пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну.

Payoneer - платіжна система, що надає фінансові послуги та денежні онлайн-переводи. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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