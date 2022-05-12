Приват24 не працює: що сталося

Сьогодні, 12 травня мобільний застосунок та інтернет-банкінг Приват24 перестав працювати. Клієнти не можуть авторизуватися.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар банку Олег Серга.

Оновлено 14:32. Онлайн-банкінг поступово відновлює роботу.

"Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі", - заявив Серга.

За його словами, зараз ведуться роботи щодо відновлення системи, найближчим часом вхід знову стане доступним.

"Так, зараз тимчасовий тайм-аут системи авторизації. Фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24", - повідомив Серга.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки 3700.

Також стало відомо, що в Приват24 з'явилася нова функція.

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