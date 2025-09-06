В "Приват24" произошел сбой: какие сервисы не работали и что говорят в банке

"Сейчас наблюдаем сложности при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов. Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей", - отметили в "ПриватБанке".

Отмечается, что о стабилизации работы онлайн-сервисов будет сообщено дополнительно.

Обновлено

"Сейчас все сервисы работают в стандартном режиме. Спасибо за доверие", - отметили в "ПриватБанке".