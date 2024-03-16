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"Приват24" не будет работать сегодня ночью

Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 17 марта государственный ПриватБанк проводит регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Друзья, в ночь на 17 марта мы будем проводить регламентные работы в "Приват24". Поэтому с 0:00 до 5:00 утра пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии "Приват24" будут временно недоступны", - сообщили в пресс-службе.

В банке отметили, что обычно регламентные работы приходят ночью, когда большинство клиентов не проводят операций.

"Но если в это время вы планируете платежи через "Приват24", советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - отметили в пресс-службе.

Напомним, мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".

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