"Приват24" не буде працювати сьогодні вночі

"Друзі, в ніч на 17 березня ми будемо проводити регламентні роботи у "Приват24". Тож з 0:00 до 5:00 ранку поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії "Приват24" будуть тимчасово недоступні", - повідомили в пресслужбі.

В банку наголосили, що зазвичай регламентні роботи приходять вночі, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Але якщо у цей час ви плануєте платежі через "Приват24", радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - зауважили в пресслужбі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мобільному додатку "Приват24" з'явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Крім того, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у "Приват24" та отримати "Новою поштою".

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