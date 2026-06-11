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Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке

18:08 11.06.2026 Чт
2 мин
Притула заговорил о представительстве украинцев в польском Сейме - как он это аргументирует
aimg Дмитрий Олейник
Фото: Сергей Притула (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительства стран Европы не будут спешить возвращать украинских беженцев, которые уже трудоустроились и интегрировались в местное общество. А вот тех, кто получает соцпомощь - вернут с удовольствием.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал волонтер Сергей Притула.

По его словам, европейские страны заинтересованы в возвращении только тех, кто получает социальные выплаты, тогда как интегрированных украинцев считают ценным человеческим капиталом.

"Украинцы не являются типичными беженцами: это преимущественно христианская молодежь, которая быстро учит язык, интегрируется, работает и соблюдает законы. Выехало 8 миллионов человек - вы когда-нибудь слышали об украинском гетто где-то во Франкфурте или о квартале украинцев в Лондоне, куда вечером боятся ходить? Да нет такого", - отметил Притула.

По его мнению, единственная реальная программа возвращения украинцев - это создание безопасных условий и высокооплачиваемых рабочих мест в Украине.

Однако он подчеркнул, что государство должно поддерживать связь и с теми, кто решит остаться за рубежом, рассматривая их как агентов влияния.

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В частности, Притула предложил амбициозную идею по поводу политического представительства украинцев.

"Почему бы не иметь амбицию создать украинскую фракцию в польском Сейме? Есть же шведская фракция в финском парламенте. Наших в Польше более 2,5 миллиона вместе с беженцами, они плотно интегрированы в экономику и дают более 2,7% польского ВВП. Это колоссальный потенциал", - заявил он.

Волонтер добавил, что для реализации такой идеи нужна инициатива как в Украине, так и среди украинцев в Польше, чтобы объединить разрозненные общественные организации вокруг общей политической платформы.

Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина и читайте на сайте уже завтра.

Напомним, в июне в Евросоюзе заговорили о пересмотре программы защиты украинских мужчин в странах ЕС. Звучат идеи, в частности, прекратить предоставлять статус беженца мужчинам, которые подлежат мобилизации в Украине.

Больше о том, какие страны поддерживают пересмотр правил в отношении украинских мужчин, а какие против, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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