"Хорошая цифра": глава НБУ озвучил ожидания от новой программы с МВФ
Украина рассчитывает на заключение новой программы Международным валютным фондом в начале второго квартала 2023 года. Ожидается большая сумма финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного изданию Lb.ua.
"Я очень осторожен в озвучивании любых конкретных дат и объемов финансирования, когда речь идет о сложном многоуровневом процессе с МВФ. Это тонкая материя. Имею собственное видение суммы и могу сказать, что это хорошая цифра", - сказал он.
По его словам, в Украине поставили задачу выйти на заключение новой программы с финансированием в начале ІІ квартала.
"Работаем над этим. Уже в этом месяце начнется работа с миссией МВФ для проведения первого пересмотра Мониторинговой программы. Мы рассчитываем в рамках миссии провести также первые дискуссии по контуру новой программы", - добавил Пышный.
Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделение средств.
В конце января издание Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает принятие многолетней программы с Украиной с объемом финансирования в 16 млрд долларов.