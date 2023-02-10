"Хорошая цифра": глава НБУ озвучил ожидания от новой программы с МВФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного изданию Lb.ua.

"Я очень осторожен в озвучивании любых конкретных дат и объемов финансирования, когда речь идет о сложном многоуровневом процессе с МВФ. Это тонкая материя. Имею собственное видение суммы и могу сказать, что это хорошая цифра", - сказал он.

По его словам, в Украине поставили задачу выйти на заключение новой программы с финансированием в начале ІІ квартала.

"Работаем над этим. Уже в этом месяце начнется работа с миссией МВФ для проведения первого пересмотра Мониторинговой программы. Мы рассчитываем в рамках миссии провести также первые дискуссии по контуру новой программы", - добавил Пышный.