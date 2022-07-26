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Україна має намір укласти угоду з МВФ на 15-20 млрд доларів

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 21:43
Україна має намір укласти угоду з МВФ на 15-20 млрд доларів Фото: глава Нацбанку Кирило Шевченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 15-20 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацбанку Кирила Шевченка, якого цитує Reuters.

Як заявив глава НБУ під час візиту до Лондона, він сподівається домовитися про своп-лінії з Банком Англії протягом декількох тижнів, хоча і не уточнив на яку суму. За його словами, Київ вже направив запит на додаткове фінансування від МВФ.

Шевченко зазначив, що сподівається на програму обсягом до 20 млрд доларів на два або три роки у формі резервної угоди (stand-by) або механізму розширеного фінансування (EFF). Угода на 20 млрд стане другим за величиною діючим в даний час кредитом МВФ після Аргентини.

"МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся почати нову програму в цьому році", - підкреслив він.

Він також додав, що ця програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку України. Щоб забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ поки не готовий до рішучих кроків за новою програмою з урахуванням війни Росії проти України.

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