ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розкрадання 10 млн гривень: САП оголосила підозри посадовцям "Укрзалізниці"

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 13:12
Розкрадання 10 млн гривень: САП оголосила підозри посадовцям "Укрзалізниці"
Фото: будівля "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Посадовці підозрюються в підробці документів, щоб уникнути відкритих торгів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру 4 особам, які намагалися вкрасти понад 10 млн гривень. Службовці хотіли "відмити" кошти на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниці", його заступник та ще двоє осіб у 2018 році ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків щодо "Бориспільського експресу". Ними була підроблена документація, щоб уникнути відкритих торгів. Після цього службовці хотіли провести закупівлю за переговорною процедурою.

Як зазначається, програмне забезпечення на, яке службовці хотіли витратити 10,4 млн гривень, фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу "Укрзалізниці" і не потребує витрат.

Розробник сервісу "Укрзалізниці" пропонував додати безкоштовно відповідну опцію на електронний продаж на "Бориспільський експрес". Чиновники відмовились і звернулись до придбання цієї опції до іншої компанії.

"Укрзалізниця" зупинила розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишила на своїх рахунках.

Службовцям інкримінують ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкрзалізницяподозрениерозкраданняСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся