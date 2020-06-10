Розкрадання 10 млн гривень: САП оголосила підозри посадовцям "Укрзалізниці"

Фото: будівля "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Посадовці підозрюються в підробці документів, щоб уникнути відкритих торгів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру 4 особам, які намагалися вкрасти понад 10 млн гривень. Службовці хотіли "відмити" кошти на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниці", його заступник та ще двоє осіб у 2018 році ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків щодо "Бориспільського експресу". Ними була підроблена документація, щоб уникнути відкритих торгів. Після цього службовці хотіли провести закупівлю за переговорною процедурою.

Як зазначається, програмне забезпечення на, яке службовці хотіли витратити 10,4 млн гривень, фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу "Укрзалізниці" і не потребує витрат.

Розробник сервісу "Укрзалізниці" пропонував додати безкоштовно відповідну опцію на електронний продаж на "Бориспільський експрес". Чиновники відмовились і звернулись до придбання цієї опції до іншої компанії.

"Укрзалізниця" зупинила розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишила на своїх рахунках.

Службовцям інкримінують ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній.

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Автор: Андрій Козловський