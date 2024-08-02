Присутствие россиян в Харьковской области - вопрос времени, - Буданов

Что предшествовало

Напомним, в начале мая Россия отправила десятки тысяч своих солдат в наступление на Харьковскую область с севера. Они зашли в приграничные населенные пункты и встретили сильное сопротивление со стороны украинских защитников.

Уже в конце мая, как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ситуация стабилизировалась. Продвижение россиян прекратилось.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко отмечал в комментарии РБК-Украина, что целью россиян было полуокружение Харькова для того, чтобы вынудить Украину применить резервы.

Также он уточнял, что в случае продвижения к Харькову на расстояние 25-30 километров враг смог бы регулярно бить по городу при помощи своей артиллерии.

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