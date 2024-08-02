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Присутність росіян у Харківській області - питання часу, - Буданов

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Визволення українськими захисниками території Харківської області, яка перебуває під контролем росіян, є питанням часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

За словами начальника ГУР, в Харківській області російські окупанти намагалися створити "буферну зону", але вони провалилися.

"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - наголосив Буданов.

Що передувало

Нагадаємо, на початку травня Росія відправила десятки тисяч своїх солдатів у наступ на Харківську область з півночі. Вони зайшли до прикордонних населених пунктів та зустріли сильний опір з боку українських захисників.

Вже наприкінці травня, як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ситуація стабілізувалася. Просування росіян припинилося.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко наголошував у коментарі РБК-Україна, що метою росіян було напівоточення Харкова для того, щоб змусити Україну застосувати резерви.

Також він уточнював, що у разі просування до Харкова на відстань 25-30 кілометрів ворог зміг би регулярно бити по місту за допомогою своєї артилерії.

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Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиКирило БудановГУРХарківВійна в Україні