Присутність росіян у Харківській області - питання часу, - Буданов

Що передувало

Нагадаємо, на початку травня Росія відправила десятки тисяч своїх солдатів у наступ на Харківську область з півночі. Вони зайшли до прикордонних населених пунктів та зустріли сильний опір з боку українських захисників.

Вже наприкінці травня, як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ситуація стабілізувалася. Просування росіян припинилося.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко наголошував у коментарі РБК-Україна, що метою росіян було напівоточення Харкова для того, щоб змусити Україну застосувати резерви.

Також він уточнював, що у разі просування до Харкова на відстань 25-30 кілометрів ворог зміг би регулярно бити по місту за допомогою своєї артилерії.

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