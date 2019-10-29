Пристайко повідомив про попередню дату нормандської зустрічі

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що є попередня дата нормандської зустрічі. Про це він заявив на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначає міністр, зустріч може відбутися наприкінці листопада.

"По Нормандії вже є попередня дата. Ми не хочемо зірвати домовленості. Я сподіваюся, що він (саміт у нормандському форматі, - ред.) буде до кінця наступного місяця", - повідомив Пристайко.

Крім того, Пристайко заявив, що 29 жовтня в районі Золотого Луганської області починається розведення сил.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запити однієї із сторін.

РБК-Україна писало, на минулих вихідних президент України Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій, де в тому числі зустрічався з добровольцями, які виступають проти розведення сил на Донбасі. Він також заявив, що українська сторона повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни.