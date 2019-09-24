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Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" в найближчі тижні

Новини » Політика    24.09.2019 - 02:53
Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" в найближчі тижні
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Про це Макрон повідомив на полях Генасамблеї ООН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч лідерів країн, які беруть участь у переговорах нормандському форматі, може відбутися протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Зазначається, що таку інформацію Макрон озвучив у відповідь на питання російських журналістів на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН про перспективу проведення зустрічі в нормандському форматі.

"В найближчі тижні", - сказав президент Франції.

Раніше помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Крім того, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч лідерів країн нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія) може відбутися в жовтні.

До цього посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що президент Еммануель Макрон активно працює над тим, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася у вересні.

Росія після ТКГ заявила про загрозу зриву "нормандської зустрічі" Зеленський сподівається, що зустрічі в норманском форматі будуть проходити частіше
Новини України Еммануель МакронНормандська четвірка
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