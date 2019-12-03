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Переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок, - Пристайко

Новини » Політика     03.12.2019 - 20:25
Переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За його словами, так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час тому

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна наполягає на тому, що переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок по ряду напрямків. Про це він сказав на конференції NATO Engages в Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн-членів НАТО, передає РБК-Україна.

За його словами, це рішення не є новим - так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час назад.

"Для нас червона лінія - зміни до Конституції. Також червоні лінії - те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети; межа (на непідконтрольної території Донбасу - ред.) повинна бути українською; не можна проводити вибори, поки там знаходяться озброєні люди і незаконні збройні формування, і так далі", - заявив Пристайко.

Міністр зазначив, що повинен бути встановлений контроль над українсько-російським кордоном в окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

"Можна обговорювати різні варіанти - наприклад, спільний контроль з ОБСЄ. Але все одно контроль над кордоном має бути", - додав міністр.

Крім того, він додав, що принциповою позицією України є відсутність прямих переговорів української влади з самопроголошеної "владою" ОРДЛО.

"Це також одна з червоних ліній, про які вже говорив президент Зеленський", - зазначив він.

Нагадаємо, 3 грудня лідери фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зажадали від президента Володимира Зеленського на саміті в нормандському форматі дотримуватися "червоних ліній". Вони вважають, що виклики, які стоять перед Україною за тиждень до саміту, можуть поставити під загрозу українську державність.

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