Пристайко: резолюція ООН по Криму - додатковий прогрес до нормандського саміту

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вважає прийняту резолюцію ООН по Криму додатковим прогресом до нормандського саміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайка.

Він подякував усі країни, які підтримали резолюцію під час голосування в США.

"Додатковий прогрес до нормандського саміту. Генасамблея ООН прийняла оновлену та вдосконалену резолюцію про мілітаризацію Криму. Ми вдячні кожній державі, яка проголосувала "за". Крим - це Україна. Ще раз наголосив вчора і в Парижі, і в Нью-Йорку", - написав Пристайко.

Нагадаємо, представники російської влади заявляють, що проект резолюції містить "неприйнятні звинувачення в адресу Росії".

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, схвалила резолюцію по Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН.

У МЗС України заявили, що резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій України.