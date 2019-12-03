Пристайко: Путін розуміє лише мову сили НАТО

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За словами Пристайко, з Путіним неможливо домовитися дипломатским шляхом

Президент Російської Федерації Володимир Путін розуміє лише мову сили. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час саміту НАТО в Лондоні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна намагалася досягти домовленостей з Путіним дипломатичним шляхом, проте президент РФ поважає лише мову сили.

"Він досі цінує і поважає силу альянсу, це насправді єдина мова, яку він розуміє. Доводжу до вашого відома, що ми намагаємося досягти якихось домовленостей, всі ми. Однак насправді він розуміє тільки мову", - сказав Пристайко.

Раніше РБК-Україна писало, що Пристайко звинуватив НАТО в нерішучості, що призвело до військової агресії Росії щодо України і Грузії. За його словами, в НАТО допустили велику помилку на саміті в Бухаресті, коли відтермінували вступ України і Грузії в Альянс.

Також повідомлялося, що проект рішення нормандського формату не є новим документом. Як зазначив Пристайко, документ був узгоджений на початку цієї осені, проте досі залишається робочим варіантом, який повинен лягти в основу фінального рішення лідерів.