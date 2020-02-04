Пристайко закликав Чехію визнати Голодомор геноцидом українського народу

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

На зустрічі з головою Палати депутатів чеської Радеком Вондрачеком Пристайко обговорив перспективи активізації міжпарламентського діалогу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на зустрічі з головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком закликав парламент Чехії визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

При цьому він додав, що разом з Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів.

"З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - написав глава МЗС України.

З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. pic.twitter.com/YPtWRBXSzH — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 4, 2020

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Він назвав Голодомор геноцидом, спрямованим зламати волю українців.

Крім того, 23 листопада 2019 року колишній тимчасово повірений Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор раніше висловив підтримку Україні та вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятає про геноцид, здійснений радянською владою і ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.