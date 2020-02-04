Пристайко призвал Чехию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

На встрече с главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком Пристайко обсудил перспективы активизации межпарламентского диалога

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече с головой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком призвал парламент Чехии признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

При этом он добавил, что вместе с Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов.

"С головой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал глава МИД Украины.

З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. pic.twitter.com/YPtWRBXSzH — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 4, 2020

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.

Кроме того, 23 ноября 2019 года бывший временно поверенный Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор ранее выразил поддержку Украине и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят про геноцид, осуществленный советской властью и никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.