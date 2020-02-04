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Пристайко призвал Чехию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Новости » Политика     04.02.2020 - 17:52
Пристайко призвал Чехию признать Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

На встрече с главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком Пристайко обсудил перспективы активизации межпарламентского диалога

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече с головой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком призвал парламент Чехии признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

При этом он добавил, что вместе с Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов.

"С головой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал глава МИД Украины.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.

Кроме того, 23 ноября 2019 года бывший временно поверенный Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор ранее выразил поддержку Украине и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят про геноцид, осуществленный советской властью и никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.

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Новости Украины ЧехиягеноцидГолодоморВадим Пристайко
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