Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС України сподівається на новий рівень відносин з ЄС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привітав новий склад Єврокомісії, яка почне роботу 1 грудня на чолі з Урсулою фон дер Лейен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

Пристайко зазначив, що сподівається на те, що разом Україна і Єврокомісія виведуть двосторонні відносини на новий рівень.

"Мої теплі привітання новому президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Лейен і особисто Джозефу Борреллу. Сподіваюся, що разом ми виведемо україно-європейські відносини на новий рівень партнерства та дружби. В ім'я процвітаючої, безпечною і єдиною Європи!", - написав Пристайко.

Нагадаємо, в середу, 27 листопада, Європейський парламент оприлюднив список 28 членів нової Єврокомісії, яка почне роботу 1 грудня на чолі з Урсулою фон дер Лейен. За нову комісію проголосував 461 депутат, а 157 проголосували проти і утрималися 89. Урсула фон дер Лейен стане першою жінкою на посаді голови Єврокомісії. Також до складу комісії увійшло рекордна кількість жінок - 12 з 27 членів.

РБК-Україна писало, що 25 листопада Європейська рада схвалила новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн.

Також повідомлялося, що уряд Великобританії відмовилося подавати кандидатуру свого єврокомісара до виборів 12 грудня. При цьому вона досі залишається членом Європейського союзу.