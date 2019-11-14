Британія відмовилася подавати кандидатуру в нову Єврокомісію до виборів

Фото: Тім Барроу (з відкритих джерел)

Вибори у Великобританії призначено на 12 грудня

Посол Великобританії в Європейському союзі Тім Барроу відправив офіційний лист Еврокомиссию, в якому повідомив, що уряд Британії не подасть кандидатуру єврокомісара до виборів 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Лідери Євросоюзу неодноразово просили Великобританію вибрати кандидата і зробили це умовою надання відстрочки Brexit до 31 січня наступного року. Але в офіційному керівництві по загальних виборів уряду Великобританії говориться, що уряд не повинен висувати кандидатів на високі міжнародні посади, у тому числі в європейські інститути, в період виборів.

Рішення Великобританії не висувати кандидата, незважаючи на неодноразові прохання Брюсселя, не виключає можливість подальшої відстрочки початку роботи нової Єврокомісії.

Обраний президент Комісії Урсула фон дер Ляйєн і її нова Колегія уповноважених повинні були вступити на посаду 1 листопада, але дата початку їх роботи була відкладена після того, як Європейського парламент відхилив трьох кандидатів в комісари.

Команда фон дер Лайен сподівається, що нова Єврокомісія зможе розпочати свою роботу 1 грудня, припускаючи, що слухання по підтвердженню нових кандидатів принесуть позитивні голоси. Але відмова Великобританії призначити комісара означає, що ЄС, можливо, доведеться ще більше відкласти створення нової комісії або вжити заходів, щоб запобігти юридичні виклики її легітимності.

Нагадаємо, п резидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відправила лист прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону з проханням призначити свого члена в Єврокомісію, після того, як вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) був відкладений.

Крім того, раніше фон дер Ляйєн заявляла, що у разі відстрочення Brexit, Великобританії буде потрібно призначити свого представника в Єврокомісію з 1 листопада.