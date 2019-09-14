ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кучма вважає, що Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну

Новини » Політика    14.09.2019 - 08:38
Кучма вважає, що Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну
Фото: Леонід Кучма (Віталій Носач/РБК-Україна)

Лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок РФ, заявив Кучма

Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма припускає, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.

Кучма стурбований тим, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, затвердження плану по проведенню місцевих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу, без усякого нагляду з боку українського уряду.

"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - вважає Кучма.

Кучма зазначив, що Україна прагне мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб РФ відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

"Давайте дотримуватися Мінські домовленості... Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" потребує укладання письмових угод.

Чалий заявив, що візит Зеленського в США міг відбутися після інавгурації Розпуск ЦВК і вибори на окупованому Донбасі: головні новини за вчора
Новини України Володимир ЗеленськийЛеонід Кучма
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся