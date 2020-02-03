Зеленський про обмін полоненими: список дуже великий, дати будуть найближчим часом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз триває обговорення обміну полоненими в двох напрямках

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дуже великий список осіб для обміну полоненими і найближчим часом будуть відомі дати їх проведення. Про це він повідомив під час брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Зеленський зазначив, що зараз триває обговорення обміну полоненими у двох напрямках - дискусії у форматі Тристоронньої контактної групи в Мінську і обмін українськими полоненими, які знаходяться на окупованих територіях.

"Зараз у нас продовжує обмін у двох напрямках - це дискусії у форматі тристоронньої контактної групи в Мінську і обмін наших полонених, які перебувають за ґратами або в підвалах на окупованих територіях. Там готується список, список дуже великий. Ми вже передали його, список буде обговорюватися в Мінську. Я думаю, що найближчим часом буде дата першої частини наших полонених", - заявив він.

Також український президент додав, що почалася робота з обміну полоненими в Криму і на території РФ.

"Другий трек - це розмова з російською стороною про обмін наших полонених у Криму або на території Російської Федерації. Там теж почалася робота. Я впевнений, що найближчим часом будуть дати, і суспільство побачить списки. Більшість зі списку, яке утримується в Росії, дійсно, кримські татари", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в самопроголошеної "Донецької народній республіці" вважають, що обмін полоненими з Україною за формулою "всіх на всіх" неможливий до повного завершення бойових дій. За словами так званого "омбудсмена ДНР" Дарини Морозової, в Україні нібито продовжаться нові затримання, поки не з'явиться закон про амністію учасників незаконних збройних формувань.

Крім того, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила про відсутність домовленостей з Україною про організації нового обміну.