Пристайко назвав основні завдання зустрічі Зеленського та Трампа

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко назвав основні завдання української сторони під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, Зеленський і Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їх практичні аспекти.

"Зустріч з Трампом буде обов'язково, у нас є час для цього, і це не буде зустріч на полях, рукостискання. Обидва президента знайшли час. У той же час годинна зустріч, під час якої ми ставимо перед собою завдання налагодити зв'язок. Президент Зеленський двічі розмовляв по телефону (з Трампом - ред.), але ми розуміємо, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів", - сказав Пристайко.

Він додав, що якщо президенту вдасться налагодити контакт, обговорюватимуться аспекти двусторонных відносин.

"Якщо встановиться нормальний розуміння і нам вдасться один одному пояснити, чого ми очікуємо, яким бачимо і розвиток двосторонніх відносин, і взагалі виживання України у війні, - це і є основні завдання", - заявив Пристайко.

Глава МЗС також припустив, що українська може торкнутися питання енергетичної безпеки України.

"Усі задачі я не можу вам відкрити, але повірте, є цілий список проблем, який ми пройдемо з США. Іноді це проблеми, іноді - просто бізнес ідеї. Наприклад, нам потрібна енергетична безпека. Це одна з ключових завдань нашої з вами національної безпеки. Це одне з питань, які обов'язково обговорять президенти", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський розпочав візит до США, який повинен тривати до 26 вересня. У Нью-Йорку Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч з американським лідером відбудеться 25 вересня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що американський лідер Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні,