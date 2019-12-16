Пристайко назвав дату оголошення нового перемир'я на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі буде оголошено 20 або 21 грудня. Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Пристайко зазначив, що на нормандській зустрічі сторони домовилися про низку рішень. По-перше, звільнення "всіх узгоджених на всіх узгоджених" людей.

"По-друге, стійке, постійне і повне припинення вогню. Оголошення про припинення вогню) буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес", - зазначив він.

Раніше в Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, але для цього потрібно домінування на політичній арені України.

Зазначимо, на Донбасі протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Також у штабі ООС повідомляли, що російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Додамо, Володимир Зеленський в коментарі "Росія 1" заявив, що зустрічі в нормандському форматі по Донбасу дають можливість добитися результату - кінця війни в Україні.