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Бойовики перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, - штаб

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 11:38
Бойовики перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, - штаб
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Бойовики затримують спостерігачів на блокпостах

Російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

За даними відомства, представники російсько-окупаційних сил щоденно відмовляють спостерігачам СММ ОБСЄ у доступні на непідкотрольну Україні територію Донецької та Луганської областей, в тому числі до ділянок розведення сил.

"На блокпості приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі Петрівського дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпості західніше Верхньошироківського - лише після приблизно 1 години очікування", - йдеться у звіті спостерігачів.

У штабі ООС наголошують, що перешкоджання роботі спостерігачів СММ ОБСЄ є порушенням мінських домовленостей.

"Усі підписанти комплексу заходів з виконання мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням", - зазначили у відомстві.

Бойовики перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, - штаб

Нагадаємо, 13 грудня незаконні збройні формування Росії десять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. В результаті обстрілів один з військовослужбовців Об'єднаних сил був травмований.

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