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Пристайка призначили головою євроатлантичної комісії

Новини » Політика     10.04.2020 - 10:33
Пристайка призначили головою євроатлантичної комісії
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зеленський підписав відповідний наказ

Президент України Володимир Зеленський призначив головою комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Це йдеться в указі президента.

Разом з тим, президент звільнив від виконання цих обов'язків Дмитра Кулебу.

"Призначити головою комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Пристайка Вадима Володимировича - віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, увільнивши від виконання цих обов'язків Д.Кулебу", - йдеться в наказі.

Нагадаємо, місяць тому Верховна рада України призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

Так, парламент раніше відправив у відставку Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. У цьому Кабміні Пристайко був голово МЗС.

На початку лютого Вадим Пристайко заявляв, що не бачить ніяких підстав для свого звільнення з посади міністра. Він підкреслював, що не обговорював питання своєї відставки з президентом Володимиром Зеленським.

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