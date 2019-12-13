Пристайко: у Мінську розраховуємо домовитися про обмін полоненими

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Також буде обговорюватися питання припинення вогню на Донбасі

На засіданні Тристоронней контактної групи в Мінську 18 грудня українська сторона розраховує досягти домовленостей з обміну полоненими. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Twitter.

Також він зазначив, що розраховує на прогрес за датою припинення вогню в Донбасі і нових ділянках розведення сил.

"Вже наступного тижня заплановано засідання Тристоронньої контактної групи, в ході яких розраховуємо на прогрес у питаннях припинення вогню під контролем ОБСЄ, розведення сил і звільнення наших утримуваних осіб", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі пройшла перша за три роки зустріч в нормандському форматі. підсумковому документі лідери "нормандської четвірки" домовилися про трьох додаткових ділянках розведення на Донбасі, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", імплементації "формулу Штайнмайера" в українське законодавство, а також про проведення наступного саміту через чотири місяці.

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації не знають, чи відбудеться зустріч в нормандському форматі через 4 місяці.

РБК-Україна писало, що в самопроголошеної "Донецької народній республіці" заявили, що готові до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою.