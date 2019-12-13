ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко: у Мінську розраховуємо домовитися про обмін полоненими

Новини » Політика     13.12.2019 - 23:45
Пристайко: у Мінську розраховуємо домовитися про обмін полоненими
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Також буде обговорюватися питання припинення вогню на Донбасі

На засіданні Тристоронней контактної групи в Мінську 18 грудня українська сторона розраховує досягти домовленостей з обміну полоненими. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Twitter.

Також він зазначив, що розраховує на прогрес за датою припинення вогню в Донбасі і нових ділянках розведення сил.

"Вже наступного тижня заплановано засідання Тристоронньої контактної групи, в ході яких розраховуємо на прогрес у питаннях припинення вогню під контролем ОБСЄ, розведення сил і звільнення наших утримуваних осіб", - сказав Пристайко.

Пристайко: у Мінську розраховуємо домовитися про обмін полоненими

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі пройшла перша за три роки зустріч в нормандському форматі. підсумковому документі лідери "нормандської четвірки" домовилися про трьох додаткових ділянках розведення на Донбасі, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", імплементації "формулу Штайнмайера" в українське законодавство, а також про проведення наступного саміту через чотири місяці.

Раніше повідомлялося, що в Російській Федерації не знають, чи відбудеться зустріч в нормандському форматі через 4 місяці.

РБК-Україна писало, що в самопроголошеної "Донецької народній республіці" заявили, що готові до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою.

Повернення полонених з Росії та Криму обговорять після обміну "всіх на всіх" Чубаров заявив, що саміт залишив кримських татар поза обміном полоненими
Новини України обмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся