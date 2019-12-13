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У Росії не знають відбудеться нормандська зустріч через 4 місяці

Новини » Політика     13.12.2019 - 12:39
У Росії не знають відбудеться нормандська зустріч через 4 місяці
Фото: нормандська зустріч у Парижі (kremlin.ru)

У Росії вважають непередбачуваною нормандську зустріч через 4 місяці

В Російській Федерації не знають відбудеться зустріч в нормандському форматі через 4 місяці. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.

За його словами, раніше були прецеденти, коли планувалися зустрічі "нормандської четвірки" зривалися в останній момент.

"Через чотири місяці лідери погодилися зустрітися знову. Зустрінуться вони чи ні - це вже друге питання. Тому що у нас вже були випадки, коли, начебто, намічалися дати, але вони успішно були пройдені, без зустрічей. Тому подивимося, як все піде, ситуація дійсно досить непередбачувана", - сказав Руденко.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі пройшла перша за три роки зустріч в нормандському форматі. підсумковому документі лідери "нормандської четвірки" домовилися про трьох додаткових ділянках розведення на Донбасі, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", імплементації "формулу Штайнмайера" в українське законодавство, а також про проведення наступного саміту через чотири місяці.

Після нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність того, що через 4 місяці відбудеться чергова зустріч лідерів "нормандської четвірки". При цьому немає ніяких умов для проведення наступної зустрічі.

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