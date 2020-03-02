Пристайко: коронавірус в Ірані не завадить контактам щодо збитого літака

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко анонсував новини про розслідування справи про катастрофу МАУ

Коронавірус в Ірані не завадить контактам щодо розслідування обставин катастрофи українського літака. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Украина.

За його словами, коронавірус в Ірані не завадить сторонам співпрацювати у розслідуванні обставин катастрофи літака МАУ.

"У нас посольство на місці, у нас є контакти з іранською стороною", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що консультації з Іраном по авіакатастрофі відкладені через коронавірус.

"З'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану, ми повинні були проводити консультації, але, на жаль, через епідемію коронавірусу консультації були відкладені на певний час", - сказав генпрокурор.

До цього секретар РНБО України Олексій Данилов заявляв про складність переговорів з Іраном у питання передачі чорних ящиків.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані жертвами коронавірусу стали, щонайменше 210 осіб. При цьому офіційні влади підтверджують лише 34 смерті від коронавірусу і 388 випадків захворювання.