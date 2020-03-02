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Пристайко: коронавирус в Иране не помешает контактам по сбитому самолету

Новости » Политика     02.03.2020 - 14:13
Пристайко: коронавирус в Иране не помешает контактам по сбитому самолету
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко анонсировал новости о расследовании дела о катастрофе МАУ

Коронавирус в Иране не помешает контактам по расследованию обстоятельств катастрофы украинского самолета. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, коронавирус в Иране не помешает сторонам сотрудничать в расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ.

"У нас посольство на месте, у нас есть контакты с иранской стороной", - добавил министр.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что консультации с Ираном по авиакатастрофе отложены из-за коронавируса.

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал генпрокурор.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял о сложности переговоров с Ираном по вопросу передачи черных ящиков.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране жертвами коронавируса стали, по меньшей мере, 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания.

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