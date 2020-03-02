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Консультації з Іраном по авіакатастрофі відкладені через коронавірус, - Рябошапка

Новини » Політика     02.03.2020 - 10:41
Консультації з Іраном по авіакатастрофі відкладені через коронавірус, - Рябошапка
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

В України з'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що через епідемію коронавірусу консультації з Іраном з авіакатастрофи МАУ відкладені. Про це він повідомив "Інтерфакс-Україна".

Рябошапка зазначив, з'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану.

"З'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану, ми повинні були проводити консультації, але, на жаль, через епідемію коронавірусу консультації були відкладені на певний час", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані жертвами коронавірусу стали щонайменше 210 осіб. При цьому офіційні влади підтверджують лише 34 смерті від коронавірусу і 388 випадків захворювання, тоді як джерела в системі охорони здоров'я наводять інші дані.

До цього секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення чорних скриньок збитого українського літака.

Раніше глава відділу розслідування пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив в інтерв'ю агентству IRNA, що Іран самостійно розшифровує бортові самописці українського літака МАУ і ще не прийняв остаточного рішення про їх відправлення за кордон.

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