Пристайко не виключив можливість "великої угоди" по Донбасу

Україна в ході переговорів з російською стороною може досягти "великої угоди" по Донбасу. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, газова проблема та енергетична безпека України завжди були в зоні переговорів, а у заявах нормандського формату також було піднято питання енергобезпеки України.

"Можливо, в результаті довгих засідань буде вироблено якусь велику угоду, якийсь big deal, що включає не тільки вирішення питання Донбасу, але і, наприклад, енергетичну безпеку України", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що план президента України Володимира Зеленського щодо реінтеграції Донбасу включає відновлення виплати пенсій жителям окупованих територій. Міністр також уточнив, що це не зняття блокади Донбасу, так як для неї слід спочатку повернути "націоналізовані" підприємства.

Він також зазначив, що на момент проведення виборів на Донбасі весь регіон повинна контролювати українська влада.