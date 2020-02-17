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Україна буде вести переговори про компенсацію з Іраном від імені п'яти країн

Новини » Політика     17.02.2020 - 13:41
Україна буде вести переговори про компенсацію з Іраном від імені п'яти країн
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Плануються виплати від страхової компанії і іранського уряду

Україна буде вести переговори про виплату Іраном компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" від імені всіх п'яти країн. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сума, про яку домовиться Україна, буде виплачена громадянам всіх країн.

"Зараз ми прийшли до такого - Україна буде вести переговори від імені всіх 5 країн і те, про що домовиться Україна, буде виплачено громадянам всіх країн, включаючи Іран. Ця сума, яка кажуть, вона була стандартна і не має відношення до того, про що ми зараз говоримо", - сказав Пристайко.

Також глава МЗС зазначив, що плануються виплати з боку страхової компанії та іранського уряду.

"Ми говоримо про декілька виплатах. Уряд виплатив допомогу, це не була компенсація. Друге - ми говорили з керівником МАУ, ведеться робота зі страховою компанією. І третій етап - це робота з іранською владою про компенсації сім'ям жертв, так і нашої компанії за знищений літак", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Іран пропонував родинам українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, компенсацію на 80 тис. доларів, проте українська сторона вважає цю суму недостатньою і буде домагатися її збільшення.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

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Новини України КомпенсацияІранавиакатастрофаВадим Пристайко
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