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Пристайко исключает разбирательства с Ираном по примеру трибунала MH17

Новости » Политика     17.02.2020 - 13:50
Пристайко исключает разбирательства с Ираном по примеру трибунала MH17
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко отметил высокий уровень взаимодействия с Ираном

Украина надеется, что расследование авиакатастрофы в Иране не дойдет до такой стадии, когда придется применять механизм международного трибунала, как в деле о катастрофе MH17. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона на сегодня удовлетворена уровнем взаимодействия с Ираном в расследовании катастрофы Boeing возле Тегерана.

"По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной, как на техническом уровне, так и по расследованию. Вы правы, есть механизм, такой как был применен с MH17, мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы наблюдаем нормальное взаимодействие с иранской стороной", - заявил Пристайко.

Напомним, Украина будет вести переговоры с Ираном о компенсации жертвам авиакатастрофы от имени пяти стран.

До этого участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране потребовали выплатить своевременную и справедливую компенсацию.

Украинский самолет рейса Тегеран - Киев сбили 8 января 2020 года. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Иранская сторона признала свою вину только на третий день после инцидента.

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Новости Украины ИранавиакатастрофаВадим Пристайко
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