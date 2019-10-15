Пристайко в ЄС розповів, як покроково буде реалізовуватися "формула Штайнмайєра"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з колегами з Євросоюзу "формулу Штайнмайєра", а також розповів, як бачить реалізацію цього плану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

Він написав, як покроково Київ бачить реалізацію цього плану:

Виведення російських військ і найманців з Донбасу;

Місцеві вибори на окупованому Донбасі за українським законодавством;

Введення тимчасового особливого статусу Донбасу на період виборів;

Якщо ОБСЄ визнає вибори вільними і демократичними, особливий статус закріплюється на постійній основі

Глава МЗС також додав, що особливий статус Донбасу повинен ґрунтуватися на глибокій і всебічній децентралізації в Україні.

Також Пристайко заявив, що європейські політики не обговорюють зняття санкцій з Росії. Він також підкреслив, що санкції - це той єдиний механізм, який є зараз у міжнародного співтовариства, щоб протистояти продовженню агресії з боку Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, яке проходило 14 жовтня, завершилося достроково. За даними білоруських ЗМІ, сторони не змогли погодити обмін полоненими, а також відновлення соціальних виплат жителям окупованого Донбасу.

Раніше у Путіна заявили, що не можуть вплинути на відведення сил бойовиків на Донбасі, оскільки Росія нібито не є стороною конфлікту.