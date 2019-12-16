Україна готова запропонувати нові точки для розведення сил на Донбасі

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна очікує їх узгодження на переговорах у Мінську

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ готовий запропонувати нові точки для розведення сил на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Пристайко зазначив, що визначення ділянок з українського боку завершилось, але Україна готує декілька альтернативних варіантів.

"Розглядатись і узгоджуватись ці ділянки будуть в рамках однієї з підгруп Тристоронньої контактної групи. Ми вважаємо, що на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення. Це є пріоритетом в цих трьох чи чотирьох, або щодо скількох там ділянок ми домовимось", - сказав він.

За його словами, погодження в рамках Тристоронньої контактної групи цих ділянок планується "максимально швидко".

"Навіть наступне засідання (18 грудня, -ред.) нас би влаштувало", - зазначив Пристайко.

Раніше в ОБСЄ назвали обнадійливою домовленість на нормандському саміті про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.